Local Ônibus, de Canoas (RS), adquire três Volare Fly 9 Executivo

Veículos contam com capacidade para 32 passageiros em poltronas Executiva 940

ARTHUR FERRARI

A Local Ônibus, empresa com sede em Canoas (RS) e dedicada ao fretamento eventual e contínuo, adquiriu três micro-ônibus Volare Fly 9. A venda, realizada pela concessionária Bormana, de Porto Alegre, demonstra a crescente adesão de empresas de fretamento por micros para atender a demanda de transporte de funcionários.

“Nos últimos dois anos, temos visto um aumento na procura por micros para as operações de fretamento, sobretudo para serviços terceirizados de transporte de pessoal. Pelo amplo portfólio de produtos, a Volare também se destaca como líder nas vendas para esse importante segmento”, explica Sidnei Vargas, gerente comercial da marca.

Os três Volare Fly 9 Executivo da Local têm 9.290mm de comprimento total, com capacidade para 32 passageiros em poltronas Executiva 940 equipadas com tomadas USB, porta-copos e porta-revistas. Os veículos contam com ar-condicionado, Dispositivo de Transposição Acessível (DTA) para total acessibilidade e câmbio de seis marchas, entre outros itens para conforto, segurança e comodidade.

A Local Locadora de Ônibus nasceu em 1978 como pioneira nas atividades de fretamento de ônibus para o transporte de funcionários em Canoas e é cliente Marcopolo e Volare desde 2011. A operadora possui em sua frota modelos Viaggio 1050, Senior e Volare.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte