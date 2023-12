Governo do Amapá entrega ônibus adaptado à Associação dos Deficientes Físicos

Entidade atende mais de 400 pessoas no Estado; veículo conta com espaço para acomodar cadeira de rodas, elevador automático e compressor para calibrar pneus

GUILHERME STRABELLI

O governo do Amapá entregou um ônibus adaptado para a Associação dos Deficientes Físicos do estado. A entrega aconteceu nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, em cerimônia com a presença do governador Clécio Luís.

A entidade atende mais de 400 pessoas no Estado. O veículo foi adaptado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran). Além de contar com espaço para acomodar cadeiras de rodas, o ônibus está equipado com elevador automático e compressor para calibrar pneus.

A expectativa é de que o veículo facilite o deslocamento das pessoas atendidas pela entidade, especialmente paraatletas, que poderão utilizar o ônibus para participar de competições.

“Com o ônibus, a associação terá condições de mobilidade, para desenvolver diversas programações sociais, culturais e esportivas para os associados, tanto na capital, quanto nos municípios do interior”, reforçou Clécio Luís.

O presidente da associação, Joelson Rogério, comemorou a chegada do novo veículo. “A Associação agradece imensamente ao Governo do Amapá por esse veículo, que é fundamental para a locomoção dos nossos cadeirantes”, afirmou.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte