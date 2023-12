Belo Horizonte (MG) recebe nova frota de ônibus com tecnologia Euro 6

Sistema tem como objetivo diminuir em até 80% as emissões de gases poluentes

YURI SENA

Mais de 450 ônibus recém incorporados à frota do transporte coletivo de Belo Horizonte (MG) adotaram a avançada tecnologia sustentável do sistema Euro 6. Essa inovação, que tem como objetivo diminuir em até 80% as emissões de gases poluentes, marca um notável avanço na iniciativa da prefeitura do município em oferecer um sistema de transporte coletivo mais eficiente, contemporâneo e ecologicamente sustentável.

A frota foi totalmente renovada com a entrada no sistema de 420 ônibus novos, com ar-condicionado, suspensão a ar e com menores níveis de poluentes. Quase 450 veículos novos já estão rodando nas ruas da capital e 70% da frota já possui ar-condicionado.

Entenda o sistema Euro 6

O sistema Euro 6 é um conjunto de normas que têm como objetivo a redução de gases poluentes de motores a diesel. Para se adequar, os ônibus e caminhões são obrigados a usar tecnologias para reduzir o hidrocarboneto e o óxido de nitrogênio, entre outros gases do efeito estufa, produzidos pela queima de combustível.

O Euro 6 exige o uso de duas tecnologias ao mesmo tempo – a Redução Catalítica Seletiva e a Recirculação de Gases da Exaustão:

Redução Catalítica Seletiva (SCR): O sistema SCR converte os gases poluentes que sairiam pelo escapamento em nitrogênio e vapor de água, que são inofensivos ao meio ambiente. Para que isso ocorra, é necessário o uso do reagente ARLA 32, um composto por água e ureia e é obrigatório para os motores diesel que utilizam o sistema SCR.

Recirculação de Gases da Exaustão (EGR): No sistema EGR a redução da emissão de poluentes se dá por meio da recirculação dos gases e da diminuição da temperatura interna da câmara de combustão.

No Brasil, a implantação do Euro 6 ocorre pela Resolução 490 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), chamado de Programa de Controle de Emissões Veiculares (PROCONVE).

Yuri Sena, para o Diário do Transporte