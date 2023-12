Após Tarifa Zero, São Caetano do Sul vai conceder por 15 anos o terminal de ônibus

De acordo com projeto da prefeitura, concessão é para modernizar espaço e economizar recursos do município

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Após adotar Tarifa Zero em todos os dias e para todos os passageiros nos ônibus municiais, São Caetano do Sul, no ABC Paulista, deve ter mais uma mudança nos transportes.

O prefeito Auricchio Jr mandou à Câmara Municipal um projeto de lei para conceder o terminal de ônibus da cidade à iniciativa privada.

A votação deve ocorrer nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

De acordo com a justificativa do projeto, concessão é para modernizar espaço e economizar recursos do município. O terminal foi fundado em 1946 e passou por ampliações somente em 1977.

A concessão envolve todos os módulos do terminal, incluindo os espaços dos ônibus municipais, intermunicipais e rodoviários.

O contrato será de 15 anos, podendo ser prorrogado.

A remuneração da empresa que assumir virá pela utilização de espaços comerciais e venda de propaganda. A concessionária pode obter mais receitas por meio de projetos imobiliários, com construções junto ao terminal, desde que não firam as regras do plano diretor do município.

O aumento de demanda dos ônibus municipais por causa da tarifa zero deve ser levado em conta nas intervenções de modernização e ampliações dos espaços para os passageiros no terminal.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes