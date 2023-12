Acidente entre ônibus e caminhão em Minas Gerais nesta quinta (21) deixa um morto

Ao menos 7 pessoas que estavam no coletivo foram atendidas; rodovia foi interditada

GUILHERME STRABELLI

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na Rodovia BR-116 deixou ao menos um morto. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, na altura do Km 716, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a corporação foi acionada às 4h25 da madrugada. Ambulâncias do SAMU de Muriaé e Laranjal também atuaram no socorro.

O ônibus seguia no sentido São Paulo/Vitória da Conquista, transportando 57 passageiros. Dois motoristas se revezavam no volante. Já no caminhão, havia um condutor e um ajudante.

A vítima foi identificada como um homem de 42 anos que era motorista do caminhão. Ao menos 7 pessoas que estavam no coletivo receberam atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local do acidente.

A rodovia foi interditada totalmente no trecho e, segundo os bombeiros, ainda não tem previsão de liberação.

Confira fotos do acidente:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte