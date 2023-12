SetCamp realiza campanha Natal Solidário para crianças da Região Metropolitana de Campinas (SP)

Sindicato entregou brinquedos para 290 crianças de três entidades beneficentes

YURI SENA

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp) entregou brinquedos para 290 crianças de três fundações beneficentes da cidade: a Sociedade Pró Menor Barão Geraldo, que acolhe 90 crianças; o Centro de Desenvolvimento Integral (CDI) Bom Pastor, que atende 80 crianças na região do Campo Grande, e o Espaço Infantil Corrente do Bem, que cuida de outras 120 crianças, na Vila Brandina.

As contribuições foram recebidas durante a campanha Natal Solidário, com o apoio da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc), da Associação Beneficente Acácia de Sousas (Abas), das concessionárias do transporte urbano de Campinas – VB Transportes e Turismo (VB1 e VB3), Itajaí Transportes Coletivos, Onicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Pádova, além das companhias que fazem parte do Consórcio BUS+, que atua nas 20 cidades da região metropolitana de Campinas.

Além dos brinquedos doados, a ação também arrecadou alimentos para cestas básicas, que foram entregues para famílias carentes que vivem na região.

As doações foram coletadas pelo ônibus da campanha, que ficou estacionado em frente à sede da Guarda Municipal e também nos terminais Central, Ouro Verde, Campo Grande, Mercado, Barão Geraldo, Vila União, Vida Nova, Padre Anchieta, Satélite Íris, Metropolitano, na sede da Transurc e nas garagens das concessionárias.

Entidades participantes

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp), que organizou a campanha, representa as concessionárias que atuam no transporte metropolitano e urbano de passageiros nas 19 cidades que compõem a RMC. A entidade foi fundada em 11 de agosto de 2010.

A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc), uma das apoiadoras, opera o sistema de bilhetagem eletrônica em Campinas. Desde sua fundação, em 25 de agosto de 1987, a associação realiza constantes investimentos em tecnologia, em segurança e no atendimento ao público.

Outra colaboradora foi a Abas, entidade de utilidade pública fundada em 14 de junho de 2010. A associação, sediada no distrito de Sousas, realiza trabalho com voluntários voltados para comunidades carentes. Em 10 de março de 2020, a Abas foi reconhecida como órgão de utilidade pública devido à atuação ao longo dos anos.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte