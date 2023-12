Ônibus Metropolitano colide com poste em Valinhos (SP), deixando passageiros feridos

Pessoas envolvidas foram socorridas e levadas à UPA

YURI SENA

Acidente ocorreu nesta manhã de quarta-feira 20 de dezembro de 2023, na Rodoviária de Valinhos (SP), quando um ônibus do transporte metropolitano colidiu contra um poste. Segundo informações da Guarda Municipal, pelo menos oito passageiros sofreram escoriações leves.

As equipes do Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prontamente atenderam às vítimas, encaminhando-as para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa da cidade.

As circunstâncias do acidente permanecem em apuração, e o motorista do ônibus foi conduzido para prestar depoimento às autoridades competentes.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte