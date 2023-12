Ônibus com ar-condicionado (Geladinho) em João Pessoa (PB) terão tarifa R$ 0,80 mais alta que coletivos sem refrigeração

São 20 veículos em três novas linhas

ADAMO BAZANI

A prefeitura de João Pessoa anunciou que a partir de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, entram em operação os ônibus 0 km com ar-condicionado e wi-fi, apelidados de “Geladinhos”.

Entretanto, a tarifa destes veículos será de R$ 5,50, ou seja, R$ 0,80 a mais em relação aos R$ 4,70 dos demais ônibus do sistema.

Segundo a administração municipal, o início da circulação e o valor tiveram aprovação de 11 votos a dois em reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de João Pessoa (CMMU-JP), na tarde desta quarta-feira (20).

A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) informou que serão três linhas extras com os “Geladinhos”, ou seja, o passageiro que anda nas linhas atuais não vai precisar ficar esperando no ponto para ver se aparece um ônibus com tarifa mais alta ou mais baixa.

As linhas são E 550, E 551 e a E155.

– Linha E 550 – Manaíra / Tambaú / Epitácio

Saída do Parque da Cidade, passa por bairros como Tambaú, Avenida Epitácio Pessoa e Centro (Parque Solon de Lucena)

– Linha E 155 – Geisel / Manaíra

Saída do Geisel, passa por bairros como Cruz das Armas, Centro, Epitácio Pessoa, Ruy Carneiro e Manaíra. Retorna pelo Castelo Branco, Mangabeira, Valentina e Geisel

– Linha E 551 – Manaíra / Geisel

Fará o itinerário contrário à linha E 155

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes