MP-PE recomenda medidas para Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal cumprir devidamente serviço gratuito para passageiros PCD

Promotoria de Justiça de Transportes destacou que certas empresas não oferecem gratuidade em ônibus nas modalidades leito e executivo

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) informou nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, que recomendou à Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) a adoção de medidas que reforcem o cumprimento da gratuidade para pessoas com deficiência (PcD) em ônibus intermunicipais leito, semi-leito executivo e demais tipos.

A recomendação é voltada para os dias em que não houver disponibilidade do coletivo convencional, ou quando o tempo de espera ou deslocamento for superior a duas horas.

A movimentação do MPPE ocorre após a Promotoria de Justiça de Transportes destacar que determinadas empresas não oferecem a gratuidade para PCDs em veículos nas modalidades leito e executivo.

“Algumas empresas que operam o transporte rodoviário intermunicipal no Estado de Pernambuco estão oferecendo, em algumas linhas e em determinados dias da semana, somente ônibus leito, semi-leito ou executivo, sem gratuidade, usando o argumento de que não haveria fonte para custear, restringindo assim o direito das pessoas com deficiência ao transporte público gratuito e, consequentemente, tolhendo sua participação na comunidade, seu bem-estar e dignidade, e sua integridade psíquica e moral;” declarou o Promotor de Justiça Leonardo Caribé.

De acordo com a Resolução da EPTI nº 001 de 02 de maio de 2022, as empresas devem oferecer gratuitamente os serviços em outras modalidades de transporte, sejam elas leito, semi-leito executivo ou qualquer outro tipo, caso a linha de ônibus convencional não atende a necessidade do passageiro PCD em chegar ao seu destino.

Contudo, no site da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas do Estado de Pernambuco, é dito que o benefício se restringe a viagens nos coletivos convencionais, não valendo para viagens de ônibus dos tipos leito e executivo.

A EPTI tem um prazo de 15 dias para se retratar perante o MPPE, sobre a adoção das medidas recomendadas no sistema de transporte.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte