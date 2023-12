Busscar entrega sete Vissta Buss DD à empresa Nortrans, do Chile

Veículos montados sobre chassis Mercedes-Benz O-500 RSD possuem 31 poltronas no piso superior e 12 no inferior

ARTHUR FERRARI

Para encerrar o ano em alta no mercado externo, a Busscar entregou, em dezembro, sete Vissta Buss DD à Nortrans, empresa localizada em Alto Hospício, no Chile. O modelo double deck, montado sobre chassi Mercedes-Benz O-500 RSD, foi negociado por meio da Vivipra, representante da Busscar no país.

Os ônibus oferecem serviço leito em ambos os salões e são equipados com 31 poltronas no piso superior e 12 no piso inferior, com apoio de pés, pernas, braços e apoio extra de cabeça. Fabricados com tecnologia de ponta, os veículos apresentam câmbio automático, tomadas USB para todos os passageiros e iluminação dos salões com cromoterapia.Ar-condicionado, sanitário, wi-fi e geladeira também ficam à disposição dos usuários do Vissta Buss DD. Para assegurar uma viagem tranquila e confortável, o modelo possui câmeras de monitoramento e gerenciador de áudio e vídeo, com receptor de TV digital.

Paulo Corso, diretor comercial da Busscar, comemora o resultado da negociação. “Estamos encerrando o ano com importantes vendas fechadas para o exterior e nossa expectativa é que 2024 seja um ano promissor”, comenta.

Para Fabien Accariès, gerente de exportação da Busscar, a aquisição por parte da empresa chilena destaca a qualidade dos ônibus da marca. “O Vissta Buss DD possui atributos que proporcionam uma experiência diferenciada aos passageiros, levando o nome Busscar a outros patamares”, pontua.

Veja mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte