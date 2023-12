Primeiros ônibus elétricos de Curitiba (PR) devem começar a operar em maio de 2024

Aquisição de 70 veículos foi aprovada pela Câmara Municipal e segue para sanção do prefeito

GUILHERME STRABELLI

Os primeiros ônibus elétricos de Curitiba, capital do Paraná, deverão começar a operar no sistema de transporte público da cidade em maio de 2024. A estimativa foi feita pela Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo da capital paranaense.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou na manhã desta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, em segundo turno, o projeto que permite a compra dos primeiros 70 ônibus elétricos. Ao todo, foram 22 votos favoráveis e 7 contrários. O projeto segue agora para sanção do prefeito Rafael Greca.

A proposta prevê um investimento de R$ 317 milhões nos veículos, sendo que o recurso para isso será incluso no orçamento de 2024. Os veículos serão adquiridos pelas empresas com subsídio da prefeitura e retornarão ao município em 2025, quando o atual contrato de concessão chega ao fim.

Os primeiros ônibus deverão rodar nas linhas Interbairros II, Interbairros I e Ligeirinhos. Seguindo o cronograma, serão cinco lotes de compras, que começarão em maio. Dos 70 ônibus, são 36 modelo padron piso alto, 28 articulados de piso alto e 6 padron biso baixo.

“Demos, com o apoio da CMC, um passo muito importante no caminho de descarbonização da frota do transporte coletivo. Curitiba é signatária do Acordo de Paris e nossa meta é que 33% da frota seja zero emissões até 2030, percentual que deve chegar a 100% até 2050. É o compromisso forte de Curitiba com a sustentabilidade e com maneiras de mitigar o impacto do efeito estufa”, disse o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto, logo após o fim da votação.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte