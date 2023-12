Prefeitura de Porto Velho (RO) anuncia renovação da frota municipal com 47 ônibus zero quilômetro previstos para janeiro e março de 2024

Coletivos adquiridos foram divididos em dois tipos de chassis e contam com tecnologia Euro 6

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Porto Velho (RO) anunciou nesta terça-feira, 19 de dezembro, que irá renovar a frota do transporte coletivo municipal, com 47 ônibus zero quilômetro previstos para serem entregues em janeiro e março de 2024.

“Esses novos ônibus são equipados com tomadas para carregar celular, wi-fi, câmera de segurança e ar-condicionado”, detalhou o prefeito Hildon Chaves, durante visita na fábrica Caio Induscar, onde são produzidos os modelos Apache Vip.

Pesando 17 toneladas, os veículos possuem embarque dianteiro e são divididos em dois tipos de chassis: foram fabricados 43 chassis de 17 toneladas, com lotação para 84 pessoas, mais 4 chassis de 15 toneladas, que possui capacidade para 71 pessoas em média, conforme a configuração do salão interno de cada modelo.

Além das tecnologias citadas pelo prefeito, os ônibus levam sistema de iluminação em LED, janelas com vidros total colados na cor fumê, poltronas e elevador reservados para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

De acordo com a administração pública, os coletivos atendem ao padrão Proconve P8/EURO VI, que busca reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera.

Anteriormente, em 25 de novembro, foi realizada a entrega de outros 24 ônibus que reforçaram a frota da capital.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte