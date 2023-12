Pela 2ª vez no mês, usuários do transporte coletivo de Blumenau (SC) são pegos de surpresa com paralisação dos ônibus nesta terça-feira (19)

Semana passada os trabalhadores já tinham paralisado as atividades no Terminal do Aterro

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, uma nova paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau, em Santa Catarina, pegou os passageiros de surpresa. Os funcionários da Blumob fizeram o protesto no Terminal Fonte até as 6h, horário em que os ônibus começaram a sair do local.

Na semana passada, a paralisação aconteceu no Terminal do Aterro, de onde os veículos só partiram a partir das 5h, atrasando os itinerários de todas as linhas da cidade, como mostrou o Diário do Transporte, relembre:

De acordo com Sindicato, o motivo da paralisação é a mesmo da semana passada, a empresa estaria tentando enfraquecer a categoria, que teme também a retirada dos cobradores.

Por meio de nota, a prefeitura informou que vai notificar a Blumob pela segunda vez. “De acordo com o contrato, se a empresa infringir as regras contratuais, pode inclusive receber multa”. O município lamentou o episódio e disse que foi pego de surpresa novamente, assim como os usuários.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte