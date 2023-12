Funcionários do transporte público de Blumenau (SC) fazem paralisação na madrugada desta quinta-feira (7)

Trabalhadores cruzaram os braços por cerca de duas horas

MICHELLE SOUZA

Na madrugada desta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, os passageiros do transporte público de Blumenau, em Santa Catarina, foram surpreendidos com a paralisação dos funcionários da Blumob, empresa responsável pelo serviço na cidade. Os trabalhadores cruzaram os braços das 3h até 5h.

Muitos usuários reclamaram que não foram avisados sobre a paralisação e mesmo após o movimento, por volta das 7h, os ônibus do transporte público ainda registravam atrasos.

O Sindetranscol (Sindicato dos Empregados do Transporte Coletivo Urbano) que representa a categoria, disse que a paralisação foi para protestar sobre a demissão de um funcionário, que faz parte do sindicato.

Por meio de nota, a prefeitura de Blumenau disse que também foi pega de surpresa com a paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo e que está apurando as informações para notificar a empresa. Veja nota na íntegra:

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), informa que, assim como a população, foi pega de surpresa pela paralisação do transporte coletivo na manhã desta quinta-feira, dia 7, promovida pelo Sindicato dos Empregados das Empresas Permissionárias do Transporte Coletivo Urbano de Blumenau (Sindetranscol). Diante disso, como fiscalizadora do serviço, a SMTT apura as informações sobre o ocorrido e ressalta que vai notificar a empresa pela paralisação do serviço e, se esta infringir as regras contratuais, poderá inclusive aplicar uma multa, ação já prevista em contrato. Vale lembrar que a administração pública não apoia esse tipo de abordagem que interfere no atendimento de serviços tão importantes para os munícipes quanto O transporte coletivo. E que toda e qualquer suspeita de irregularidade deve ser investigada sem interferir no dia a dia da população.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte