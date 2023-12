Ministério Público deve punir a Viação Marechal após recolhimento de ônibus no DF

Empresa tirou coletivos de circulação fora do horário de pico, deixando cerca de 30 mil passageiros desamparados

YURI SENA

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deve penalizar a Viação Marechal pelos dias em que os ônibus da empresa ficaram fora de operação na capital do país. A decisão foi revelada após uma reunião entre membros do órgão e a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa do DF.

A repercussão do caso teve início na semana passada, quando a comissão acionou o MPDFT, o Procon e a Secretaria de Transporte e Mobilidade devido à ausência de circulação, resultando na interrupção do atendimento a uma parte da população. Como mostrou o Diário do Transporte, relembre:

Na avaliação da promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público, o recolhimento dos ônibus é um fato grave. Cerca de 30 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação.

O Ministério Público também investigará o crédito suplementar de R$ 50 milhões concedido pelo Governo do DF, após o órgão solicitar a suspensão dos pagamentos à Marechal devido à paralisação dos ônibus.

Em esclarecimento, a Auto Viação Marechal afirmou estar em processo de análise, em colaboração com sua equipe jurídica, acerca da atuação do Prodecon em relação à potencial responsabilização da empresa pelos dias em que teve sua capacidade de prestação de serviços prejudicada. A empresa manifestou empenho em fornecer uma resposta clara e transparente aos órgãos competentes.

Confira a nota da Viação Marechal na Integra:

“A Auto Viação Marechal informa que está em processo de análise, em conjunto com sua equipe jurídica, sobre a atuação do Prodecon em relação à possível responsabilização da empresa pelos dias em que foi impedida de prestar integralmente seus serviços. Estamos empenhados em apresentar uma resposta clara e transparente aos órgãos competentes”

Yuri Sena, para o Diário do Transporte