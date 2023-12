Frota da Auto Viação Marechal, do Distrito Federal, retoma atividades nesta sexta (15), após passageiros ficarem sem transporte

Após recolher todos os veículos de sua frota, empresa voltou a operar normalmente

YURI SENA

Depois de muita insatisfação dos passageiros e funcionários da Auto Viação Marechal, pela retirada de diversos veículos de circulação no Distrito Federal, os veículos retornaram à atividade nesta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. A empresa disponibilizou praticamente 100% da frota, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres (Sitratter).

Sem maiores justificavas, no início desta semana, a empresa recolheu todos os veículos. A escassez de coletivos gerou diversos problemas para a população, que depende desse meio de transporte para se locomover, além de preocupar os motoristas e cobradores, que temiam um possível encerramento das atividades sem aviso prévio.

Ainda na quinta (14), o instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) concedeu um prazo de 48 horas para a Marechal apresentar explicações sobre a ausência de veículos nas ruas. A empresa, com uma das maiores demandas de transporte público do DF, atende aproximadamente 110 mil passageiros todos os dias. Os ônibus da companhia operam em rotas como Águas Claras, Ceilândia, Park Way, Guará, Taguatinga e Sol Nascente.

