Detran-SP convoca 400 aprovados em concurso

Serão ocupadas 200 vagas de Agentes Estaduais de Trânsito e 200 vagas para Oficiais Estaduais de Trânsito

YURI SENA

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou na última sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, o preenchimento de seus quadros com 400 empregos permanentes.

Ao todo, serão ocupadas 200 vagas de Agentes Estaduais de Trânsito e 200 vagas para Oficiais Estaduais de Trânsito. Os novos servidores são os aprovados em concurso realizado em 2019, cuja convocação, pendente desde a gestão anterior, expiraria no próximo dia 20 de dezembro.

Os futuros profissionais assumirão funções cruciais nas operações, aprimorando suas habilidades de supervisão, organização e administração do tráfego. Os Agentes de Trânsito serão responsáveis pela condução de exames práticos de direção veicular, fiscalização de agentes delegados ou regulados (profissionais e empresas autorizados pela autarquia) e monitoramento do tráfego, alinhados às diretrizes de Integridade, Transparência e Melhoria Contínua do Atendimento. Enquanto isso, os Oficiais de Trânsito ficarão na área administrativa para agilizar os processos, a tomada de decisões embasadas em evidências e a transformação digital dos serviços prestados à sociedade.

No concurso de 2019, para o cargo de agente, 2.094 candidatos foram aprovados (41 candidatos com deficiência). Já para o cargo de oficial, 842 foram aprovados (5 candidatos com deficiência). A convocação respeitará a ordem de classificação no concurso, até o preenchimento das vagas, considerando-se eventuais desistências.

SERVIÇO

Confira a seguir como os aprovados no concurso farão a apresentação dos documentos para a convocação e os desistentes farão a sua manifestação para abdicarem da vaga.

Primeiro, os desistentes da vaga devem requerer a exclusão da lista. Em novo momento, o sistema será aberto para os interessados em assumir o cargo. Todos devem ter cadastro nível prata ou ouro no sistema federal http://GOV.BR .

Para desistir da vaga:

1 – Acesse https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo/

2 – Clique em “CADASTRAR.”

3 – Informe os dados da conta GOV.BR do governo federal.

Necessário ter nível prata ou superior na plataforma BR.

Para nível bronze, consultehttps://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/niveis-da-conta-govbr para aumentar o nível.

Se não tiver conta GOV.BR, siga as instruções para criar uma conta.https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br

4 – Após validação via GOV.BR, complete os dados e escolha a senha no SEI. Verifique o e-mail com as orientações.

5- Retorne a https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo/

6 – Clique em “Acessar.”

7 – Informe e-mail e senha cadastrados e clique em “Entrar.”

8 – No canto superior direito, clique em “Menu.”

9 – Na janela à esquerda, clique em “Peticionamento” e depois em “Processo Novo.”

10 – Em “Órgão,” escolha DETRAN e, depois, o processo DETRAN Administração: Desistência em concurso público – Agente Estadual de Trânsito ou DETRAN Administração: Desistência em concurso público – Oficial Estadual de Trânsito, a depender do cargo aprovado.

11 – Clique para editar o documento DETRAN – Requerimento de desistência (Agente) / DETRAN – Requerimento de desistência (Oficial)

12 – No pop-up, preencha apenas o número do RG, CPF e o seu município, pois, os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema após o envio. Clique em “Salvar” e feche o pop-up.

13 – Em “Especificação,” informe: DESISTÊNCIA DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO – DETRAN-SP

14 – Em “Documento Essencial,” envie um documento de identificação com foto, atentando-se aos seguintes pontos:

– Arquivos até 30 MB.

– Em “Complemento do Tipo de Documento,” informe a descrição por extenso do documento anexado.

– Em “Formato,” escolha “Nato-digital” (documento oficial) ou “Digitalizado” (escaneado).

– Se digitalizado, em “Conferência,” escolha “Documento Original.”

– Clique em Adicionar.

15 – Confira as informações.

16 – Clique em “Peticionar.”

17 – Em cargo/função, escolha a opção “Usuário Externo”, insira a senha e clique em Assinar.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte