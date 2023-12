VÍDEO: Linha 12 da CPTM começa as operações com normalidade após noite com morte, briga e tumulto

Desentendimento entre dois passageiros gerou pânico, Usuários desceram nos trilhos e um deles foi atropelado e morreu

ADAMO BAZANI

A linha 12 Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) começou de forma normal as operações neste sábado, 16 de dezembro de 2023, dentro do que era programado.

Situação bem diferente da noite desta sexta-feira (15), quando ocorreu uma tragédia por causa de tumulto que resultou na morte de um dos passageiros.

Dois usuários brigaram dentro de um trem que seguia para Calmon Viana.

O clima ficou tão tenso que os demais passageiros acionaram o botão de emergência, parando o trem entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, na zona Leste da Capital.

Os usuários desceram nos trilhos. No sentido oposto, para o Brás, seguida outro trem que não conseguiu parar e atingiu um dos passageiros logo depois que ele saltou da composição onde ocorreu a briga.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) diz que o rapaz chegou a ser atendido pelos seguranças da empresa, Bombeiros e Polícia Militar, mas não resistiu e morreu no local.

Os dois homens envolvidos na briga foram levados para a delegacia.

A circulação foi afetada por cerca de uma hora, entre 20h e 21h.

A CPTM, em nota, trouxe mais detalhes e diz que lamenta, colabora com as investigações e que não tolera violência nos trens, estações e demais estruturas.

Nesta sexta-feira (15/12), por volta das 20h, após dois homens iniciarem uma briga dentro de um trem da Linha 12-Safira que seguia sentido Calmon Viana, passageiros acionaram o botão de emergência e desceram à via entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista.

Um dos passageiros foi atingido por um trem que circulava sentido Brás e, infelizmente, faleceu no local. Foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para resgate e apoio no atendimento da ocorrência. Os dois homens foram identificados e levados ao 63º DP, para registro do boletim de ocorrência.

Para a equipe de segurança retirar totalmente as pessoas dos trilhos, os trens circularam com restrição de velocidade até 21h, quando a operação foi restabelecida.

A CPTM lamenta o ocorrido e reitera que não tolera nenhum tipo de violência contra vida nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou de passageiros que utilizam o sistema, e vai colaborar com a investigação policial, inclusive, com o resgate de imagens do trem.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes