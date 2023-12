Acidente entre ônibus da Viação Garcia e caminhão, deixa 20 pessoas feridas na PR 444, na noite desta quinta-feira (15), em Arapongas (PR)

Segunda-feira (11) uma colisão similar na mesma rodovia deixou 16 pessoas feridas

MICHELLE SOUZA

Na noite desta quinta-feira (14), por volta das 23h, um acidente entre um ônibus e um caminhão, na PR 444, em Arapongas, no interior do Paraná, deixou cerca de 20 pessoas feridas.

De acordo com testemunhas, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, mas o caminhão estaria parado na via, quando a colisão aconteceu. Cerca de 20 pessoas teriam ficado feridas e foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros, para hospitais da região. O motorista do coletivo chegou à ficar preso nas ferragens.

No momento do acidente, a PR 444 ficou interditada nos dois sentidos, para o socorro das vítimas.

Só nesta semana, esta já é a segunda colisão traseira registrada na mesma rodovia. Na segunda-feira (11), um ônibus bateu atrás de um caminhão carregado com madeira, deixando 16 pessoas feridas. Relembre:

Por meio de nota, a Viação Garcia, responsável pelo ônibus, disse que lamenta o ocorrido e apura as causas dos acidentes. Veja nota na íntegra:

“A empresa lamenta a ocorrência dos acidentes e apura as causas das colisões. Presta também assistência aos envolvidos”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte