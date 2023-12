Acidente entre ônibus e caminhão deixa 16 pessoas feridas na PR-444, em Arapongas (PR), na noite desta segunda-feira (11)

Coletivo bateu atrás de caminhão carregado com madeiras

MICHELLE SOUZA

Na noite desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, um acidente entre um ônibus e um caminhão, na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná, deixou 16 pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Militar, o ônibus, da empresa Viação Garcia, saiu de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, com destino a Campinas, no interior de São Paulo. Por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista do ônibus bateu na traseira do caminhão, que estava transportando madeiras. Dos 26 passageiros que estavam no veículo, 11 não tiveram ferimentos, e motorista ficou gravemente machucado, segundo a PM.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender as vítimas. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Arapongas e Apucarana. O caminhoneiro não teve ferimentos.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil.

