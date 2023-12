Terminal Santo Amaro ganha sala multissensorial voltada para pessoas com autismo

Espaço foi projetado para ampliar a inclusão e melhorar a experiência das pessoas que utilizam o terminal

GUILHERME STRABELLI

O Terminal Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo ganhou uma sala multissensorial voltada para o atendimento de pessoas com autismo e neurodiversas. A sala foi entregue nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura e a concessionária Vivacidade. O projeto prevê a instalação em outros terminais da cidade.

A área está equipada com fones de ouvido, dimmer para controlar a intensidade de luz, revestimento acústico e mobílias planejadas para aumentar o conforto dos usuários.

Segundo a prefeitura, a sala “é um espaço de descompressão para crianças com TEA, para lidarem com a sobrecarga sensorial em ambientes com muitos estímulos, muitos ruídos e fluxos de pessoas”.

A expectativa é de que a área proporcione um espaço tranquilo e reduza a ansiedade, ajudando a regular o processamento sensorial.

Silvia Grecco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência, afirmou estar emocionada com a instalação e garantiu que outros locais serão equipados.

“Tivemos a felicidade de poder trazer esse espaço para as pessoas autistas da cidade de São Paulo. A gente continua trabalhando muito para que as pessoas com deficiência sejam amadas, acolhidas e respeitadas”, disse Silvia.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte