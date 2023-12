Não haverá aumento da tarifa de ônibus (SPTrans) em São Paulo em 2024, confirma prefeitura; Tarcísio sobe para R$ 5 passagens dos sistemas de trilhos

Anúncio extraoficial de governador causou mal estar e descompasso no Bilhete Único vai pesar no bolso do passageiro

ADAMO BAZANI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu que não haverá em 2024 aumento no valor passagem de ônibus na capital paulista do sistema gerenciado pela SPTrans (São Paulo Transporte).

A informação foi confirmada oficialmente pela prefeitura. Assim, pelo quarto ano consecutivo, a tarifa de ônibus na cidade de São Paulo vai ficar em R$ 4,40

Veja nota:

Após reunião conjunta na manhã desta quinta-feira entre representantes da área de transportes da Prefeitura de São Paulo e do Governo Estadual, a administração municipal informa que não fará correção na tarifa dos ônibus, que será mantida em R$ 4,40.

A Prefeitura ressalta que não há qualquer impedimento técnico na gestão de tarifas distintas entre os serviços de ônibus, metrô e trens, como já ocorrera em anos anteriores. A atual gestão mantém o empenho em incentivar o transporte coletivo, responsável pela locomoção de 7 milhões de passageiros por dia, e que não sofreu reajuste nos últimos três anos.

Desde 2012 as tarifas de ônibus (SPTrans) e trilhos eram as mesmas, o que foi quebrado agora

2011

Ônibus – R$ 2,70

Metrô – R$ 2,65

2010

Ônibus – R$ 2,30

Metrô – R$ 2,55

2009

Ônibus – R$ 2,30

Metrô – R$ 2,40

TARCÍSIO AUMENTA TARIFA DE TREM, METRÔ E MONOTRILHO:

Já o governador Tarcísio de Freitas vai aumentar o valor das passagens dos trens, monotrilho e metrô de R$ 4,40 para R$ 5 no dia 1º de janeiro de 2024, rompendo anos de tarifas em conjunto entre ônibus e trilhos.

O anúncio extraoficial de governador causou mal estar e descompasso no Bilhete Único vai pesar no bolso do passageiro.

SUBSÍDIOS AO SISTEMA DE ÔNIBUS:

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura de São Paulo separou no projeto do Orçamento para 2024, R$ 5,1 bilhões para subsidiar o sistema de ônibus gerido pela SPTrans.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/04/orcamento-sem-tarifa-zero-nunes-preve-r-51-bilhoes-em-subsidios-para-onibus-em-2024/

Somente neste ano, já foram injetados nos serviços, em torno de R$ 5,5 bilhões.

Os subsídios são para bancar a diferença entre o que é arrecadado nas catracas dos ônibus e os custos totais do sistema, que em São Paulo giram em torno de R$ 11 bilhões.

A prefeitura diz que, sem subsídios, hoje a tarifa seria de aproximadamente R$ 8.

Com isso, os subsídios são usados para custeio de integrações pelo Bilhete Único e gratuidades previstas em lei.

Os R$ 5,1 bilhões do Orçamento não levam em conta os custos da tarifa zero aos domingos, Natal, Ano Novo e aniversário da cidade. Para este fim, a Câmara aprovou, em primeira votação, uma emenda de R$ 500 milhões no projeto do Orçamento.

A troca de ônibus a diesel por elétricos, a ser custeada pela prefeitura que pagará a diferença entre os modelos a combustão e a eletricidade, tem no Orçamento para 2024 a previsão de R$ 2,5 bilhões como injeção do município e ainda haverá mais R$ 5,75 bilhões captados por meio de financiamentos em instituições nacionais, como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e internacionais como BID e Bird.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/16/orcamento-2024-onibus-eletricos-em-sao-paulo-vao-contar-com-r-25-bilhoes-em-2024-propoe-nunes-em-projeto-de-lei/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes