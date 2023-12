Podcast do Transporte: Lisboa dá lição de mobilidade

Conversamos com Sonia Alegre, administradora da Transportes Metropolitanos de Lisboa, que esteve recentemente no Brasil para participar da Arena ANTP

ALEXANDRE PELEGI

Por aqui, a questão do transporte nas regiões metropolitanas continua patinando na pista, apesar de a gente notar cada vez mais empenho em se achar soluções. Mas lá em Portugal, a TML está a todo vapor desde 2021, quando a entidade foi criada justamente para dar novos rumos ao transporte coletivo da região metropolitana de Lisboa.

A TML é a Transportes Metropolitanos de Lisboa, e gerencia o vai e vem integrado de 18 municípios da grande capital portuguesa. E o Podcast do Transporte conversou com Sônia Alegre, a administradora da TML que esteve recentemente no Brasil para participar da Arena ANTP.

Sonia contou pra gente como eles conseguiram virar o jogo por lá, simplificando as tarifas, barateando a passagem e conseguindo assim o que aqui parece impossível: recuperar o mesmo nível de passageiros dos tempos pré-pandêmicos.

A entrevista teve a participação de Alexandre Pelegi e de Adamo Bazani, pelo Diário do Transporte, e ainda da jornalista Ana Paula Rodrigues da Rádio Bandeirantes.

A voz da experiência declara que devemos estar otimistas e confiantes

Ailton Brasiliense é o presidente da ANTP e, sobretudo, é uma referência em mobilidade no país. Ele sabe muito bem que estamos longe ainda do ideal em termos de transporte de massas no Brasil, mas trouxe para o episódio nº 21 do Podcast do Transporte um balanço positivo das últimas décadas.

O engenheiro que já atuou no Denatran, no Contran, no Metrô de São Paulo, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e também na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo falou com a gente no encerramento da Arena ANTP. E deu uma aula deliciosa sobre o peso das questões culturais, a queda no número de acidentes no trânsito, o sucesso de uma mudança de hábito no Brasil, a importância da educação sobre o transporte público e até mesmo sobre a chegada de um novo perfil de administradores públicos.

Desassossego e sucesso

No Livro do desassossego, o genial poeta lusitano Fernando Pessoa diz: “O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali?“. E isso nos remete à memória da mobilidade e ao reconhecimento de pessoas que, sem terem em mãos condições de palácio, conquistaram êxito.

Esse é o caso do Belarmino da Ascenção Marta que dá nome ao Grupo Belarmino, um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros e cargas do Brasil, com mais de 6.000 veículos, quase16.000 colaboradores diretos e ainda 33 garagens. O seu Belarmino foi o homenageado deste ano na 19ª. edição da BUS BRASIL FEST organizada pelo Portal do ônibus com o apoio do Diário do Transporte, e esse pioneiro contou um pouco da sua história pra gente.

Saber e poder

Se você não está sabendo, chegou a hora de saber: o seu Podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora que conta com o apoio institucional da ANTP. Apresentado por Alexandre Pelegi, o podcast estreou este ano e é totalmente dedicado ao transporte coletivo de passageiros nas estradas e ruas do país.

Para acompanhar o Podcast do Transporte é só visitar o nosso site dedicado, o podcastdotransporte.com.br e seguir a gente no Linkedin, no Facebook, no Instagram e no Youtube. Se preferir, dá pra ouvir o podcast do Transporte também no Spotify e em outros agregadores de pods.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes