Testes com ônibus elétrico da Higer em Niterói duram 15 dias, diz fabricante

Modelo opera 49.2 Fonseca x Icaraí x Centro

ADAMO BAZANI

A Higer informou nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, que opera desde o fim de novembro em forma de testes com uma unidade do modelo de ônibus elétrico Azure A12BR.

Segundo a fabricante chinesa, esta primeira fase de testes dura 15 dias e o ônibus circula na linha 49.2 Fonseca x Icaraí x Centro.

A empresa diz que os testes são feitos a convite da prefeitura.

O ônibus é feito na China, mas, de acordo com a fabricante, foi desenvolvido para as condições operacionais do Brasil.

Entre as características do modelo destacadas pela marca estão:

– Piso baixo total, o que possibilita maior acessibilidade;

– Zero emissões de gases poluentes e baixo nível de ruído;

– Autonomia média das baterias de 270 km com uma carga completa;

– Sistema de “ajoelhamento” de suspensão para facilitar embarque e desembarque;

– Rampa de acesso em uma das portas para pessoas com restrição de mobilidade;

– Sistema de ar condicionado ecológico sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais;

– Vidros com tratamento contra raios U.V. (Ultravioleta);

– Luzes coloridas de LED para “cromoterapia” aos passageiros;

– wi-fi para acesso gratuito à internet;

– Tomadas USB posicionadas nas laterais para quem viaja sentado e nos balaústres para quem circula em pé para carregamento de celulares;

A Higer diz que todos os motoristas e operadores envolvidos receberam um treinamento ministrado pelos instrutores da marca.

A fabricante ainda relata que o modelo está presente em 138 países, com mais de nove mil unidades vendidas.

“O nosso ônibus foi desenvolvido para proporcionar a melhor experiência em viagem urbana aos usuários e a população de Niterói está experimentado na prática a qualidade e conforto que conseguimos imprimir, custo operacional otimizado para o Operador”, complementou na nota, a gerente de vendas e marketing da TEVX Higer, Adriana Taqueti.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes