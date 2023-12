PEC que cria o Sistema Único de Mobilidade pode ser votada ainda em 2023

Texto está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados desde outubro deste ano

GUILHERME STRABELLI

A PEC do SUM (25/2023), que cria o Sistema Único de Mobilidade e estabelece a tarifa zero nos sistemas de transporte público do Brasil pode ter a constitucionalidade votada ainda este ano.

Segundo o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), o texto, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados desde outubro, pode ser votado até o dia 21 de dezembro.

O Instituto enviou uma carta em apoio à votação da PEC, que, caso seja aprovada, será enviada para uma Comissão Especial, onde o texto será revisado.

A PEC foi inspirada em uma proposta da Coalizão Mobilidade Triplo Zero, que reúne ONGs, movimentos sociais e pesquisadores. O SUM é um modelo de gestão no qual os governos federal e estaduais passam a ser responsáveis pela mobilidade urbana nas cidades.

“De acordo com a PEC, o serviço deve ser prestado sem cobrar tarifa do usuário, garantindo o pleno acesso de todos ao transporte, independentemente da condição social. A proposta também detalha fontes de receitas para garantir esse direito”, diz Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Idec.

A PEC propõe duas fontes de recursos. Uma delas é baseada na cobrança pelo uso do carro nas cidades, estabelecendo um valor proporcional à potência do veículo para tornar a cobrança justa.

A outra cria a possibilidade de rever como é realizada a cobrança do vale-transporte no país. A ideia é que as empresas passem a colaborar com um fundo nacional, ao invés de custear as passagens dos trabalhadores que pedem o benefício.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte