Cerca de 100 ônibus da Marechal no DF não saíram da garagem por falta de óleo diesel nesta terça (12)

Em torno de 40% da frota não prestaram serviços

ADAMO BAZANI

Os passageiros de parte do sistema de transportes do DF (Distrito Federal) são prejudicados desde a manhã desta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, porque cerca de 100 ônibus da Auto Viação Marechal não deixaram a garagem para as linhas.

A informação do Sindicato dos Rodoviários é de que, alegando não ter dinheiro, a companhia de ônibus não abasteceu todos os coletivos.

Entre as regiões mais prejudicadas estão Ceilândia, Taguatinga e Vicente Pires.

Os ônibus para o Plano Piloto foram liberados.

A quantidade de veículos parados corresponde a aproximadamente 40% da frota.

O Diário do Transporte procurou a empresa.

Como mostrou a reportagem, no dia 08 de novembro de 2023, houve uma greve na empresa por causa de atrasos nos pagamentos de salários e benefícios dos trabalhadores.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/08/greve-de-onibus-da-marechal-no-df-acaba-apos-pagamento-e-linhas-voltam-a-circular-nesta-quarta-08/

