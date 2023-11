Greve de ônibus da Marechal no DF acaba após pagamento e linhas voltam a circular nesta quarta (08)

Paralisação geral na segunda-feira (06) foi suspensa, mas trabalhadores da empresa continuaram de braços cruzados

ADAMO BAZANI

Os ônibus da empresa Viação Marechal voltaram a circular a partir de 5h30 desta quarta-feira, 08 de novembro de 2023, no Distrito Federal.

Os pagamentos de salários e benefícios que estavam em atraso começaram a ser feitos aos funcionários que retornaram ao trabalho.

Como mostrou o Diário do Transporte, na segunda-feira (06), os funcionários de todas empresas do sistema cruzaram os braços, mesmo com uma decisão judicial proibindo a paralisação total.

Os trabalhadores pediram incialmente: renovação do Acordo Coletivo de Trabalho; reposição salarial com reajuste de 8% reajuste de 8% no tíquete alimentação e na cesta básica; e reajuste de 8% no plano de saúde e dentário.

A oferta inicial das empresas foi: reajuste de 5,53% nos salários; reajuste de 8% no plano de saúde e dentário; reajuste de 8% no tíquete alimentação e reajuste de 10% na cesta básica.

O fim da paralisação ocorreu depois de audiência de conciliação na Justiça do Trabalho e com a garantia de verbas ao sistema de transportes, com o governador Ibaneis Rocha liberando crédito suplementar de R$ 142 milhões para as empresas de ônibus que atuam no sistema de transporte coletivo da capital do país.

Mas os trabalhadores da Marechal continuaram parados ao longo da terça-feira (07) porque os salários não tinham sido pagos.

A Marechal atua no Distrito Federal nas regiões de: Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Águas Claras, Guará, Gama, Santa Maria, entre outros.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes