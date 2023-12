Logtrans, do Mato Grosso, adquire um Busscar El Buss 340 com chassi Volkswagen 17.260

Veículo projetado para viagens curtas e fretamento conta com 46 poltronas class soft

A empresa de logística e transporte Logtrans, com sede em Cuiabá (MT), termina o ano reforçando a frota com dois EL Buss 340 Busscar. Os ônibus com chassi Volkswagen 17.260 foram fabricados para atender viagens curtas e fretamento.

O salão conta com 46 poltronas class soft, equipadas com tomada USB, apoio de pés e apoio de braço lateral articulado junto ao corredor. Sanitário, geladeira, ar-condicionado e wi-fi também estão à disposição dos passageiros.

Na parte externa, o El Buss 340 apresenta conjunto de faróis em LED, espelho carenado e lanterna traseira com assinatura luminosa difusa. O salão possui display de mensagem com relógio, indicador de temperatura e de sanitário ocupado.

O diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, agradece a confiança da Logtrans na marca. “A Logtrans tem nos apoiado desde a reabertura da Busscar e pretendemos continuar fortalecendo nossa parceria nos próximos anos”, comenta.

Confira mais fotos do ônibus:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte