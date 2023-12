Higer participa da COP 28, em Dubai, apresentando o Azure 12, que já circula no Brasil

Modelo conta com ar-condicionado digital ecológico que possui sistema sem dutos, desenvolvido exclusivamente para áreas tropicais

ARTHUR FERRARI

A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, reúne os líderes mundiais até 12 de dezembro para debaterem as tomadas de decisões sobre as questões climáticas globais.

A Higer, fabricante de ônibus elétricos, leva toda a sua tecnologia para a conferência como a montadora escolhida para fornecer o serviço de transporte para as autoridades que circulam pelo evento, demonstrando mais uma vez a capacidade tecnológica e ecológica dos seus produtos.

O modelo usado na COP28 é o Azure 12, o mesmo que já circula pelas ruas brasileiras. E diante das altas temperaturas locais, o veículo tem se destacado pelo seu exclusivo ar-condicionado digital ecológico com inovador sistema sem dutos desenvolvido para as áreas tropicais.

A autonomia do veículo na conferência é outro diferencial. Equipado com tecnologia de última geração, como o sistema de freio regenerativo que contribui para um aumento de autonomia do veículo em até 30%, os ônibus da Higer conseguem realizar as rotas operacionais da conferência – por onde circulam 10 vezes cada todos os dias e entregam mais de 800 delegados em um único dia – sem precisar parar para fazer recargas.

Esse é o 2º ano que a Higer Bus é escolhida para fornecer os ônibus para a Conferência do Clima, no ano passado também realizou esse serviço no Egito.

