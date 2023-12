Tarifa zero em ônibus de Florianópolis (SC) aos domingos começa hoje (10)

Medida é válida apenas para a capital catarinense e se estenderá até o dia 11 de fevereiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Florianópolis, capital de Santa Catarina, começa a oferecer passagens de ônibus gratuitas aos domingos a partir de hoje, 10 de dezembro de 2023. A gratuidade se estenderá a todos os domingos até o dia 11 de fevereiro de 2024.

A medida é parte do programa “Domingo na Faixa de Verão” e os ônibus com gratuidade serão operados pelo Consórcio Fênix.

Segundo o grupo, a gratuidade começou às 0h00 e os embarques gratuitos podem ser feitos até as 23h59 de cada domingo. No entanto, a tarifa zero aos domingos não se estende às demais cidades da Grande Florianópolis, sendo medida exclusiva da capital.

O objetivo da medida é incentivar o uso do transporte público para desafogar o trânsito de Florianópolis, que tende a piorar com a chegada do fim de ano devido ao alto número de turistas.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte