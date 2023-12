Motorista de carro morre em acidente com ônibus na BR-060, em Campo Grande (MS)

Veículo estava carregado com 1,8 mil pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai

MICHELLE SOUZA

Na madrugada deste sábado (9), na BR-060, a cerca de 10 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um homem morreu após bater o carro que dirigia na lateral de um ônibus do transporte coletivo. De acordo com a polícia, o veículo estava carregado com 1.800 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Na hora do acidente, o ônibus que faz a linha “Recanto Itain – Aero Rancho” estava vazio, seguindo para o bairro para iniciar o transporte, o motorista contou que ia pela estrada no sentido Campo Grande – Sidrolândia, quando fez uma manobra para entrar no bairro, o carro, que vinha no sentido contrário, bateu então na lateral do veículo. Por causa do impacto, a frente do carro ficou totalmente destruída e parte da carga de cigarro ficou espalhada pela rodovia.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados e estiveram no local, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo ficou preso as ferragens. Houve um princípio de incêndio no carro, que foi apagado pelo motorista do ônibus com um extintor.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro tinha placas de São José do Rio Preto, em São Paulo, e não tinha restrições de furto ou roubo.

O corpo do motorista do carro foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). A carga de cigarro foi apreendida e depois levada para o depósito da Receita Federal em Campo Grande.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte