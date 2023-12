Linha 8-Diamante de trens metropolitanos opera com maiores intervalos na tarde deste sábado (9)

Falha no sistema elétrico atingiu rede na região de Imperatriz Leopoldina

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde deste sábado, 09 de dezembro de 2023, a linha 8-Diamante de trens metropolitanos opera com maiores intervalos entre as estações Júlio Prestes e Presidente Altino.

O site da ViaMobilidade registrou que houve falha no sistema elétrico na região de Imperatriz Leopoldina.

A concessionária orienta que passageiros com destino a estação Bruno Covas – Mendes Vila Natal da linha 9 – Esmeralda façam a transferência na estação Presidente Altino.

Confira a nota divulgada pela ViaMobilidade sobre a situação nos trilhos:

“São Paulo, 9 de dezembro de 2023 – Desde as 17h30, devido à falha no sistema elétrico na região de Imperatriz Leopoldina, a Linha 8 – Diamante opera com maiores intervalos entre as estações Júlio Prestes e Presidente Altino. Passageiros com destino a estação Bruno Covas/Mendes Vila Natal, da Linha 9 – Esmeralda devem fazer a transferência na estação Presidente Altino. Técnicos da ViaMobilidade atuam para normalizar a situação. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança).”

Como mostramos na última sexta-feira (8), a linha 8-Diamante passa por manutenções programadas neste sábado (9). Ônibus do PAESE auxiliam no atendimento ao público.

Relembre:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte