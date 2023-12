Linha 8-Diamante da ViaMobilidade passa por atividades de manutenção e ônibus do PAESE atendem passageiros em trecho no fim deste sábado (09)

Coletivos circulam entre as estações General Miguel Costa e Lapa das 22h30 à 0h

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos em São Paulo, anunciou que neste sábado, 09 de dezembro de 2023, durante serviços de atualização do sistema de sinalização da linha 8, os trens não circulam entre as estações General Miguel Costa e Lapa das 22h30 à 0h.

Segundo a empresa, ônibus do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência) atenderão os passageiros no trecho, dando suporte aos passageiros nas transferências para a Linha 9.

Os coletivos vão operar nos dois sentidos, parando em todas as estações desatendidas pelos trens: Lapa, Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco, Comandante Sampaio, Quitaúna e General Miguel Costa.

Quem desejar fazer a transferência entre os serviços deve ficar atento, pois na Linha 8-Diamante haverá disponibilidade de ônibus a partir das estações General Miguel Costa e Lapa com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda.

Já para as transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus saindo de Ceasa, tanto para Lapa quanto a General Miguel Costa. O passageiro da linha 9 que desejar seguir para as estações do trecho da intervenção na linha 8 deve descer na Estação Ceasa e pegar o ônibus no sentido escolhido (Lapa ou General Miguel Costa).

Vale ressaltar que os coletivos farão o mesmo trajeto dos trens.

No domingo (10), das 4h às 0h, os intervalos serão de 17 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi da linha 8-Diamante, e entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, da linha 9-Esmeralda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte