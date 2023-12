Palmas (TO) congela tarifa por cinco anos, apresenta 30 ônibus alugados para o sistema de transportes e anuncia mais 70

Veículos exibidos nesta sexta (08) são da Atlântico Transportes Ltda. Os outros 70 serão da Sightseeing Rio Transporte de Passageiros; Na apresentação, a prefeita Cinthia Ribeiro disse que com o aluguel e com o poder público assumido os transportes, foram economizados mais de R$ 25 milhões dos cofres públicos

ADAMO BAZANI

A prefeita de Palmas (TO), Cinthia Ribeiro, anunciou nesta sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, o congelamento pelos próximos cinco anos da tarifa de ônibus.

O sistema de transportes é operado pela prefeitura, por meio da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), desde 1º de dezembro de 2022.

O anúncio foi feito durante apresentação dos 30 primeiros ônibus alugados de um total de 100 para o transporte público municipal.

Os veículos são da empresa Atlântico Transportes Ltda.

Outros 70 devem ser apresentados até o fim de 2023 e início de 2024, que serão fornecidos pela Sightseeing Rio Transporte de Passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, ambas empresas assinaram com a prefeitura um contrato de locação de 100 ônibus por um ano no valor de R$ 57,8 milhões. Também haverá um custo mensal gasto com cada ônibus a depender do modelo, os de 2019 no valor de R$ 35 mil, 2020 por R$ 41,3 mil, 2021 por R$ 44,1 mil, 2022 por R$ 47,6 mil, 2023 por R$ 52,5 mil, e nos casos de veículos zero quilômetro, R$ 68,6 mil.

O custo mensal é de R$ 4,8 milhões. De toda a frota, 50% dos veículos credenciados possuem menos de um ano de uso.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/17/palmas-to-homologa-contratacao-da-atlantico-e-sightseeing-rio-em-aluguel-de-106-onibus-para-o-sistema-de-transportes-municiais/

Na apresentação desta sexta-feira (08), a prefeita Cinthia Ribeiro disse que com o aluguel e com o poder público assumido os transportes, foram economizados mais de R$ 25 milhões dos cofres públicos

“Me sinto mais forte e mais corajosa para fazer muito mais por Palmas. E as mudanças não acontecem do dia para a noite. Quebramos um monopólio de 30 anos e reconstruir tudo isso, não é nada fácil. Estamos gerando uma economia para os cofres do município de cerca de R$ 25 milhões, só neste ano de 2023, com a ATCP conduzindo o sistema de transporte coletivo”,

A prefeitura ainda abriu licitação para a compra de novos ônibus.

Os veículos apesentados nesta sexta-feira (08) possuem ar-condicionado, suspensão pneumática, sistema de monitoramento em tempo real, inclusive de velocidade, com equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelos órgãos de regulação.

Além dos requisitos legais de acessibilidade e mobilidade, os veículos têm capacidade regular para atender 44 passageiros sentados e outros 30 em pé.

Segundo a prefeitura, a “contratação obedeceu às recomendações da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) que estipulou um limite operacional para veículos semelhantes aos que foram alugados por prazo de até dez anos”.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes