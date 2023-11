Palmas (TO) homologa contratação da Atlântico e Sightseeing Rio em aluguel de 106 ônibus para o sistema de transportes municiais

Previsão da prefeitura é de que sejam gastos R$ 57,8 milhões

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Palmas publicou no dia 16 de novembro de 2023, em Diário Oficial, a contratação de duas empresas que, juntas, vão alugar 106 ônibus para o sistema de linhas urbanas.

Os veículos devem começar a operar ainda neste ano de 2023, segundo a administração municipal, que justifica a contratação, sem licitação, à necessidade de melhorar e ampliar o atendimento aos passageiros.

Foi realizada a modalidade de credenciamento de empresas interessadas.

Os contratos somam R$ 57,8 milhões. Também haverá um custo mensal gasto com cada ônibus a depender do modelo, os de 2019 no valor de R$ 35 mil, 2020 por R$ 41,3 mil, 2021 por R$ 44,1 mil, 2022 por R$ 47,6 mil, 2023 por R$ 52,5 mil, e nos casos de veículos zero quilômetro, R$ 68,6 mil.

Foram credenciadas as companhias Atlântico Transportes LTDA, de Salvador (BA), e Sightseeing Rio Transporte de Passageiros, do Rio de Janeiro.

Segundo a prefeitura, em nota, o total, 21 veículos foram credenciados com fabricação no ano de 2019, 35 modelos foram fabricados a partir de 2020, 30 são do ano de 2022, e 20 veículos correspondem ao ano de 2023. Outras especificações incluem a adaptação para o transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, seguro para terceiros, sistema de monitoramento, motor a diesel, ar-condicionado e quilometragem livre, ou seja, quando é possível andar à vontade com o veículo alugado, sem se preocupar com a distância percorrida ou com o pagamento por km rodado.

A Atlântico Transportes LTDA informou a disponibilidade de 30 ônibus, sendo 20 deles modelo 2023, e outros 10 no modelo de 2022. Já a Sightseeing Rio Transporte de Passageiros declarou que há 76 coletivos prontos para circulação, com 20 produzidos em 2022, 35 em 2020, e 21 em 2019.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes