JJ Turismo recebe autorização da ANTT para operar de Osasco (SP) a cidades do interior da Bahia

Empresa passará a incluir em sua Licença a ligação da cidade da Grande São Paulo aos municípios de Barra do Mendes, Brotas de Macabas, Ibitiara, Novo Horizonte, Ibipitanga, Rio do Pires, Caturama, Botuporã (BA), Caetité e Guanambi

ALEXANDRE PELEGI

A JJ Turismo, empresa com sede em Ibipitanga, na Bahia, foi autorizada pela Decisão Supas nº 854, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, a incluir mercados em sua Licença Operacional.

A medida, do Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), atendeu à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1070964-15.2023.4.01.3400.

Conforme a publicação, a JJ Turismo passará a operar os mercados pleiteados de Osasco (SP) para as seguintes cidades do Estado da Bahia: Barra do Mendes, Brotas de Macabas, Ibitiara, Novo Horizonte, Ibipitanga, Rio do Pires, Caturama, Botuporã (BA), Caetité e Guanambi.

Como mostrou o Diário do Transporte, desde 2021 a JJ Turismo opera de Guarulhos (SP) para as cidades do interior da Bahia de Ibitiara, Macaúbas, Ibipitanga e Tanque Novo (Relembre).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes