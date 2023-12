ENTREVISTA: Diretor do Grupo Brasileiro traz ao Diário do Transporte mais detalhes sobre como vai assumir linhas da Camurujipe

Marcio Geraldo Carletto disse que funcionários podem ficar tranquilos porque serão aproveitados

ADAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Os ônibus que operaram atualmente as linhas regulares da Viação Camurujipe, na Bahia, serão aproveitados neste momento pelas empresas do Grupo Brasileiro.

Além disso, todos os funcionários serão relocados para as empresas do grupo conforme acerto com a Camurujipe.

A informação é de um dos diretores do Grupo Brasileiro, Marcio Geraldo Carletto, que conversou com o Diário do Transporte rapidamente por meio de aplicativo de mensagem.

A reportagem do Diário do Transporte havia trazido em primeira mão, na quinta-feira, 08 de dezembro de 2023, a confirmação oficial pelo Grupo Brasileiro que vai assumir as linhas até então operadas pela Camurujipe por meio das empresas Cidade Sol e Rota.

Em redes sociais, havia a informação antes da concretização do negócio, mas por ética aos leitores e às empresas envolvidas, o Diário do Transporte preferiu a confirmação oficial.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/07/oficial-grupo-brasileiro-confirma-ao-diario-do-transporte-que-vai-assumir-operacao-de-linhas-da-empresa-camurujipe/

Veja o que informou Carletto ao Diário do Transporte:

DT: Quais linhas serão assumidas?

Carletto: Todas as linhas do sudoeste, baixo sul, vale do Jequiriça, sul e cidades circunvizinhas de Salvador

DT: Quando começam as operações?

Carletto: O Grupo Brasileiro assume oficialmente as operações em 01º de janeiro de 2024

DT: Será aproveitada a frota da Camurujipe?

Carletto: Neste momento, toda a frota da empresa será anexada ao Grupo Brasileiro

DT: Os funcionários, serão aproveitados?

Carletto: Todos os funcionários serão relocados para as empresas do grupo conforme acerto com a Camurujipe

DT: Qual a frota atual das empresas Cidade Sol e Rota

Carletto: A empresa Cidade Sol possui uma frota de 450 ônibus e a Rota, 350 veículos

A Auto Viação Camurujipe opera no transporte de passageiros desde 1960. Atualmente, gerencia 61 linhas em toda Bahia, presentes em 62 cidades e povoados, com 157 ônibus convencionais, semileito, leito-executivo e leito. As operações de fretamento continuam com a empresa.

Também em território baiano, a companhia Cidade Sol atende as regiões Sul, Sudoeste, Baixo Sul, Recôncavo, Agreste baiano, e na capital Salvador. No momento, conta com uma frota de 200 ônibus e cerca de 900 colaboradores diretos.

Já a Rota atua em mais de 150 cidades baianas, incluindo as regiões do Recôncavo e da Chapada Diamantina. A empresa foi fundada em 1978, na cidade de Itapetinga, interligando dez municípios do sul e sudoeste baianos, com o serviço de transporte de passageiros semiurbano e rodoviário. A aquisição pelo Grupo Brasileiro ocorreu em 1995, quando redimensionou suas rotas e transferiu sua sede para Itabuna.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte