OFICIAL: Grupo Brasileiro confirma ao Diário do Transporte que vai assumir operação de linhas da empresa Camurujipe

Itinerários passam a ser de responsabilidade das empresas Cidade Sol e Rota a partir de 1º de janeiro de 2024

ADAMO BAZANI E VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 07 de dezembro de 2023, o Grupo Brasileiro confirmou de forma oficial ao Diário do Transporte que as linhas de ônibus rodoviários da Auto Viação Camurujipe serão transferidas para as empresas Cidade Sol e Rota.

O início das operações está previsto para ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2024, nas regiões sul, sudoeste, baixo sul, Vale do Jiquiriçá e cidades vizinhas de Salvador (BA).

Marcio Geraldo Carleto, diretor do Grupo Brasileiro, informou que toda a frota da Camurujipe será anexada, e os funcionários serão realocados para as empresas do grupo conforme foi acordado entre os lados.

Em redes sociais, havia a informação antes da concretização do negócio, mas por ética aos leitores e às empresas envolvidas, o Diário do Transporte preferiu a confirmação oficial.

A Auto Viação Camurujipe opera no transporte de passageiros desde 1960. Atualmente, gerencia 61 linhas em toda Bahia, presentes em 62 cidades e povoados, com 157 ônibus convencionais, semileito, leito-executivo e leito. As operações de fretamento continuam com a empresa.

Também em território baiano, a companhia Cidade Sol atende as regiões Sul, Sudoeste, Baixo Sul, Recôncavo, Agreste baiano, e na capital Salvador. No momento, conta com uma frota de 200 ônibus e cerca de 900 colaboradores diretos.

Já a Rota atua em mais de 150 cidades baianas, incluindo as regiões do Recôncavo e da Chapada Diamantina. A empresa foi fundada em 1978, na cidade de Itapetinga, interligando dez municípios do sul e sudoeste baianos, com o serviço de transporte de passageiros semiurbano e rodoviário. A aquisição pelo Grupo Brasileiro ocorreu em 1995, quando redimensionou suas rotas e transferiu sua sede para Itabuna.

O Grupo agora finaliza os detalhes operacionais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte