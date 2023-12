João Pessoa (PB) prepara operação de trânsito para o feriado de 8 de dezembro

Agendes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana irão monitorar operação durante celebrações

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, através da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), elaborou uma operação especial de trânsito para o feriado de sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição e dia de homenagem a Iemanjá.

As mudanças visam garantir segurança viária aos eventos e garantir a realização de viagens essenciais.

Agentes da mobilidade irão acompanhar a operação ao longo do dia, podendo alterar as linhas para atender à demanda de passageiros.

“Tanto para urgências de trânsito quanto para fiscalizar o andamento do sistema de transporte público, permaneceremos com equipes em atuação e, sendo necessário, estaremos trabalhando em situações, como em caso de acidentes ou de reforço nas linhas de ônibus”, explicou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, as equipes da Semob.

30ª Caminhada de Iemanjá

Agentes da mobilidade atenderão a um pedido da Federação Paraibana de Tradições Afro Descendente (FPTAD) e atuarão pra garantir a fluidez da via desde a concentração até o fim do evento.

A partir das 15h, os participantes se reunião na Rua Doutor João Soares da Costa e, por volta das 16h, começarão a percorrer avenidas da cidade até chegarem ao Largo de Tambaú.

O percuro deverá ter 10 quilômetros, nos quais batedores da Semob seguirão com bloqueios e desvios. A previsão de término do evento é por volta das 21h.

Procissão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição

A Semob também irá acompanhar a procissão, que começará às 19h, saindo do santuário, em Tambauzinho. O percurso começará na Rua Arquiteto Hermenegildo Di Lascio e passará por diversas ruas até voltar ao santuário.

Todo o percurso também será escoltado pelos agentes de mobilidade. A previsão de término é às 19h30.

Funcionamento dos ônibus

Apesar de ser feriado, a prefeitura espera que a movimentação nas áreas comerciais pelas compras de fim de ano, o sistema terá alterações, com 69 das 73 linhas de circulam em dias úteis em operação. Os quatro itinerários que não estarão funcionando são: 108, 527, 702 e I004.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte