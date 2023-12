ABC: São Caetano do Sul apresenta seis novos ônibus nesta quinta (07) para o “Tarifa Zero” e Diadema terá apresentação de 30 ônibus 0 km no sábado (09)

Veículos foram comprados, respectivamente, pelas concessionárias Vipe e Suzantur; Santo André e Mauá também recebem ônibus 0 km

ADAMO BAZANI

Às vésperas do ano eleitoral, prefeituras do ABC Paulista intensificaram as apresentações de ônibus 0 km.

Nesta quinta-feira, 07 de dezembro de 2023, a prefeitura de São Caetano do Sul e a Vipe (Viação Padre Eustáquio), concessionária das linhas municipais, realizaram uma cerimônia de entrega de seis ônibus zero km.

Na cidade, desde 1º de novembro de 2023, não é cobrada tarifa dos passageiros. A empresa é subsidiada integralmente pelo transporte.

De acordo com a administração municipal, desde que a cobrança deixou de ser realizada nas catracas, a demanda de passageiros cresceu 125%

Os ônibus 0 km apresentados pela empresa já são de tecnologia Euro 6 de restrição de emissões de poluentes, que podem reduzir em 75% a poluição atmosférica resultante da operação.

Segundo a prefeitura, os veículos possuem ar-condicionado, wi-fi, suspensão a ar, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis (celulares), iluminação interna e itinerários eletrônicos em LED, e GPS. Quanto à acessibilidade, possuem bancos especiais para obesos, assentos demarcados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, elevador para cadeirantes e espaço para fixação segura de cadeira de rodas e para cão-guia.

A administração municipal ainda diz que os seis ônibus devem passar a rodar a partir da próxima semana, assim que forem resolvidas questões burocráticas no Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito). A vistoria ocorreu na garagem da VIPE e contou, também, com as presenças do secretário da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), Diego Santos Vido, e do diretor da VIPE, Carlos Henrique Silveira.

Outra novidade anunciada nesta quinta-feira (07), é que nos próximos dias, a cidade deve ter um ônibus natalino decorado em circulação.

DIADEMA:

Em Diadema, também no ABC, serão apresentados 30 ônibus zero km pela prefeitura e pela concessionária Suzantur.

Os veículos também são de tecnologia Euro 6 de redução de emissões, mas não possuem ar-condicionado. No lugar, há um sistema de climatização com ventilação natural.

A ato de entrega dos ônibus será às 10h do sábado (9) no estacionamento da Prefeitura no Paço Municipal, quando também será lançado o novo aplicativo Cittamobi Acessibilidade configurado para auxiliar as pessoas com deficiência visual.

O aplicativo tem o recurso do comando de voz para a orientação do caminho desejado, em versões no Android e IOS, e traz informações sobre previsão de quando o ônibus vai passar e os itinerários.

Quanto aos coletivos, entre as características estão suspensão a ar, entradas USB, GPS, wi-fi, poltronas mais confortáveis, elevador para pessoas de acessibilidade reduzida, entre outras.

SANTO ANDRÉ E MAUÁ:

Os 30 ônibus que serão apresentados em Diadema, fazem parte de uma compra de 90 veículos zero km comprados pela Suzantur por meio de um programa de renovação de frota do Governo Federal.

Como já havia mostrado o Diário do Transporte, na terça-feira (05) apresentou em Mauá 50 ônibus 0 km deste lote e dez ainda serão apresentados em Santo André. Ônibus já estão na garagem na Vila Assunção.

Para Ribeirão Pires, onde a empresa também opera, não haverá nenhum ônibus 0 km deste lote.

O grupo Suzantur ainda comprou 60 ônibus zero km do tipo rodoviário pelo mesmo pacote para a Viação Nova Itapemirim. Deste total, 40 são de dois andares com a categoria leito-cama no primeiro piso.

Ainda em Santo André, a Viação Vaz comprou dois ônibus 0 km com ar-condicionado e veículos seminovos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes