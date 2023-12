Licitação para transporte coletivo em Cascavel, no Paraná, é declarada deserta

Conforme o Diário do Transporte mostrou, nenhuma empresa mostrou interesse no edital, alegando falhas no documento

GUILHERME STRABELLI

A licitação para concessão do serviço de transporte coletivo em Cascavel, no Paraná, foi declarada deserta nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Nenhuma empresa se apresentou como interessada no edital

“Após o início da reunião, a Comissão Especial de Licitação identificar que as empresas que retiraram o edital não manifestaram interesse em participar da licitação, razão pela qual a Comissão Especial de Licitação declara a mesma deserta”, diz a declaração da Comissão responsável pela concorrência pública.

Até o momento, a prefeitura de Cascavel não se manifestou sobre o assunto e nem informou se será feita outra licitação.

O Diário do Transporte mostrou que nenhuma empresa mostrou interesse e que algumas pediram até a impugnação do documento. As companhias alegaram falhas no documento, como defasagem de dados e problemas na modelagem econômica.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte