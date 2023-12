Iveco vence licitação para fornecer 140 ônibus elétricos para a Qbuzz nos Países Baixos

Operadora já possui coletivos articulados da marca

ADAMO BAZANI

A Iveco anunciou nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, que venceu uma licitação e vai fornecer 140 ônibus elétricos para a Qbuzz a operadora de transporte público na área de concessão de Zuid-Holland Noord (ZHN), nos Países Baixos.

A Qbuzz é uma empresa de transporte público na Holanda que opera serviços em South Holland, Utrecht, Drenthe e Groningen. Fundada em 2008, a companhia foi subsidiária da Nederlandse Spoorwegen de 2013 a 2017. Atualmente é propriedade da Ferrovie dello Stato Italiane.

Os veículos devem começar a operar em dezembro de 2024.

Serão 102 ônibus CROSSWAY Low Entry ELEC e 38 unidades E-WAY de 10,7 e 12 metros.

Segundo a Iveco, as unidades vão ampliar a frota existente de ônibus articulados elétricos já fornecidos pela marca e atualmente em operação pela Qbuzz na região de Groningen-Drenthe e Utrecht.

“À medida em que a oferta de transporte público sustentável avança nas cidades, temos orgulho de desempenhar um papel fundamental nessa transição. O novo contrato com a QBUZZ é um próximo passo empolgante no caminho que estamos seguindo para reduzir o impacto ambiental do transporte público nos Países Baixos e atender às necessidades em constante mudança dos passageiros. Temos o prazer de continuar a parceria com a QBUZZ para tornar o planeta ainda mais limpo e seguro”, comentou, em nota, o presidente da Unidade de Negócios de Ônibus do Iveco Group, Domenico Nucera.

O CEO da Qbuzz, Gerrit Spijksma, declarou que o preço, qualidade e história da marca motivaram a decisão da empresa.

“Além das boas experiências que tivemos com a IVECO BUS, a empresa apresentou a melhor combinação entre preço e qualidade, e esse foi o fator decisivo para nós”.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes