Em anúncio de expansão da Marcopolo em São Mateus (ES), Casagrande promete 50 ônibus elétricos no sistema Transcol

Como adiantou o Diário do Transporte, fabricante vai fazer o modelo elétrico Attivi no Estado; Governo deve antes formular com a EDP (empresa de distribuição de energia) a infraestrutura para não repetir o erro da capital paulista, que proíbe as empresas de comprar ônibus a diesel, mas não foram feitas pela ENEL as adequações nas garagens e nas redes de distribuição

ADAMO BAZANI

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, prometeu nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, que o sistema Transcol, de transportes na Grande Vitória, terá mais 50 ônibus elétricos em 2024. Atualmente, são apenas quatro veículos deste tipo.

A promessa foi feita em cerimônia de anuncia da Marcopolo de expansão da fábrica de ônibus na cidade de São Mateus.

Casagrande disse que o Governo estuda se é melhor comprar diretamente estes ônibus por licitação ou passar essa responsabilidade às empresas, com os ajustes nos contratos e na remuneração dos empresários.

Como já havia antecipado o Diário do Transporte, a fabricante vai aportar R$ 50 milhões ao longo do ano de 2024 para aumentar a capacidade produtiva dos atuais 16 para 26 carrocerias por dia. Dos atuais 2 mil funcionários, ao fim do novo ciclo de investimentos, a estimativa é que estejam empregadas, 2,2 mil pessoas.

Na planta de São Mateus, deve também ser feito o modelo Attivi, ônibus elétrico da Marcopolo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/06/marcopolo-vai-ampliar-fabrica-em-sao-mateus-es-para-produzir-onibus-eletricos/

O governo deve antes formular com a EDP (empresa de distribuição de energia) a infraestrutura para não repetir o erro da capital paulista, que proíbe as empresas de comprar ônibus a diesel, mas não foram feitas pela ENEL as adequações nas garagens e nas redes de distribuição.

A cidade de São Paulo pretende ter 2,6 mil ônibus elétricos operando até o fim de 2024, muito embora, como tem mostrado o Diário do Transporte, a meta de 600 veículos deste tipo previstos para 2023 caiu por terra porque ainda não há infraestrutura adequada nas garagens e nas redes de distribuição da ENEL.

Além de 69 ônibus elétricos com baterias já em operação, a cidade de São Paulo possui mais de 120 ônibus elétricos parados na fábrica porque não há como carregá-los.

Estudos feitos pela ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) mostram que com o modelo atual das redes de distribuição da cidade de São Paulo, que são de média e baixa tensão, se 50 ônibus elétricos carregarem as baterias ao mesmo tempo, a energia na casa das pessoas vai cair.

Até mesmo na apresentação sobre planos de descarbonização da cidade de São Paulo, na COP 28, Conferência Mundial do Clima, que ocorre em Dubai, a prefeitura retirou a meta de ônibus elétricos para 2023, mas manteve os 2,6 mil para até o fim de 2024.

A meta de 600 ônibus elétricos para o fim de 2023, a última anunciada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é até uma redução em relação aos anúncios anteriores.

A previsão para este ano passou de 1,6 mil ônibus elétricos para 800, depois para 650, até chegar a 600, mas se concretizou apenas em 69.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/05/prefeitura-de-sp-reafirma-meta-de-26-mil-onibus-eletricos-na-cop-28-mas-previsao-para-2023-nao-se-concretizou-por-falta-de-infraestrutura/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes