CPTM assina contrato de R$ 325 milhões de concessão de uso de áreas comerciais em estações

No total, são 43 mil metros quadrados, dispostos nas Linhas 10 – Turquesa, 11 – Coral, 12 – Safira e 13 – Jade

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM assinou contrato de concessão de uso de áreas disponíveis para exploração comercial presentes nas Linhas 10 – Turquesa, 11 – Coral, 12 – Safira e 13 – Jade.

No valor de R$ 325 milhões (R$ 325.800.246,54), o prazo do contrato tem vigência por 360 meses, e contempla áreas em todas as linhas que somam quase 43 mil metros quadrados (42.771,33).

O concessionário é o Consórcio RZK Concessões CPTM, composto pelas empresas Nova Prata Urbanização e Participação SS Ltda e Jorge’s Imóveis e Participações Ltda.

A concessão de uso das áreas se dará mediante remuneração e custos de implantação, administração e manutenção, bem como encargos incidentes sobre as atividades desenvolvidas.

Os espaços contemplam diversas atividades, como balcão, estacionamento, feira em estação, lockers, loja externa, máquina dispensadora, quiosques e terminal bancário, dentre outros.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes