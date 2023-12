Boletim ViaMobilidade – Manhã (06/12)

Informações à Imprensa (06/12 – 06h30)

Operação normal na Linha 8-Diamante e na Linha 9-Esmeralda

Linha 8

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri

– Intervalo de 12 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos)

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes Vila Natal

Nossa Operação

– As cabines primarias desempenham papel fundamental na garantia do abastecimento de energia elétrica das estações. Esses equipamentos regulam a passagem de energia conectada ao sistema de média e alta tensão e, por isso, são submetidos a manutenções preventivas e corretivas para que não falte energia durante o funcionamento das estações. Na imagem, cabine primaria da estação Engenheiro Cardoso recebe manutenção preventiva.

– Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos

– Jornalistas interessados em acompanhar as manutenções realizadas nos sistemas operacionais, que ocorrem da meia-noite às 4h da manhã, podem inscrever-se. Procure a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail mobilidadeccr@inpresspni.com.br

Serviço

Linha 8

– Elevadores em reforma/manutenção nas estações Itapevi e Santa Terezinha

– Escada rolante em reforma/manutenção na Estação Barueri

Linha 9

– Elevador em reforma/manutenção na Estação Santo Amaro

– Escadas rolantes em reforma/manutenção nas estações Grajaú e Socorro