Acidente entre ônibus e motocicleta deixa um ferido em Osasco

Colisão aconteceu quando a motocicleta tentou ultrapassar o coletivo

PAULO REDA

Um ônibus que operava a linha 479 (Carapicuíba x Osasco) se envolveu em um acidente com uma motocicleta por volta das 14h50 desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, na altura do nº 65 da Rua Arthur Vasconcelos, em Osasco, de acordo com informações fornecidas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

De acordo com informações da Viação Osasco, que opera a linha, a motocicleta colidiu no coletivo ao realizar uma ultrapassagem. O condutor da motocicleta sofreu escoriações e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Antônio Giglio.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte