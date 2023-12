Acidente grave em Ribeirão Pires deixa duas vítimas fatais

Colisão envolveu a motocicleta onde estavam as vítimas e um ônibus rodoviário

PAULO REDA

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Pires, dois irmãos, identificados como Lucas Lima Pereira, de 23 anos, e Anderson Lima Pereira, de 27 anos, morreram em um acidente envolvendo a motocicleta que ocupavam e um ônibus rodoviário. A colisão aconteceu no início da noite de hoje, dia 5 de dezembro, na altura do KM 51 da Rodovia Índio Tibiriçá, no bairro Ouro Fino Paulista. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas os óbitos foram constatados no local. Também participaram da ocorrência o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária..

Paulo Reda, para o Diário do Transporte