VÍDEO: Acidente entre ônibus de aplicativo e carreta na Rodovia Régis Bittencourt, em São Lourenço da Serra, causa grande congestionamento na manhã desta segunda (04)

Colisão no Km 310 do sentido São Paulo deixou pessoa morta e feridos

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de aplicativo de passageiros no início na madrugada desta segunda-feira, 04 de dezembro de 2023, afeta o trânsito de veículo na BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, desde às 1h40, no Km 310 do sentido São Paulo, altura de São Lourenço da Serra.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo de passageiros teria batido na traseira do caminhão, com o motorista do coletivo morrendo na hora e dois passageiros ficando levemente feridos. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

Segunda a Arteris Régis, concessionária responsável pelo trecho da rodovia onde ocorreu a colisão, o ônibus teria saido de Criciúma, em Santa Catarina, e o caminhão vinha de Agudos do Sul, no Paraná.

A faixa da direita e acostamento estão bloqueados e o congestionamento é de 20 quilômetros. Apenas a faixa da esquerda está liberada para o trânsito de veículos.

O Diário do Transporte segue acompanhando o caso e traz mais informações em breve.

Veja um vídeo:

