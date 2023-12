VÍDEO: Acidente com ônibus deixa adolescente ferido, em São Paulo, neste domingo (3)

Motorista perdeu o controle do veículo e só parou após bater em um comércio

MICHELLE SOUZA

Um acidente na Avenida Professor Mário Mazagão com a Rua Luís Teixeira de Oliveira, no Jardim Nakamura, em São Paulo, deixou um adolescente ferido, neste domingo, 3 de dezembro de 2023. De acordo com testemunhas, o ônibus de prefixo 7 3411, da linha 6013/10 Jd. Nakamura – Term. Sto. Amaro, da Metrópole, seguia no sentido bairro, quando o motorista teria perdido o controle veículo e batido no muro de uma borracharia.

O adolescente estaria passando na via, quando foi atingido pelo ônibus. Ele não teve a identidade revelada e nem o estado de saúde.

Sobre o acidente, o Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans, que por meio de nota, disse que está apurando a ocorrência. Veja a nota na íntegra, abaixo:

A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência deste domingo (3), às 13h35, na Av. Prof. Mário Mazagão com a R. Luís Teixeira de Oliveira, J. Nakamura, sentido bairro, envolvendo o ônibus de prefixo 7 3411, da linha 6013/10 Jd. Nakamura – Term. Sto. Amaro, da Metrópole. O atendimento aos passageiros no ponto inicial da linha, agora normalizado, foi transferido temporariamente para a Av. Prof. Mário Mazagão, 497. A concessionária foi orientada a prestar apoio à vítima. Um Boletim de Ocorrência foi registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte