Porto Alegre (RS) altera linhas e autoriza operação de ônibus sem cobrador nesta segunda

Linha 6135 -Elizabeth/Sarandi será desmembrada em dois itinerários distintos; rota para o aeroporto também sofre mudanças

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), irá desmembrar a linha 6135 (Elizabeth/Sarandi) nesta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Além disso, a arota até o aeroporto também sofrerá mudanças a partir desta segunda.

Segundo a prefeitura, voltarão a circulas a linhas 613 – Elizabeth e 615-Sarandi com tabela horária durante os dias úteis. Serão disponibilizadas 175 viagens, sendo 88 da linha 615 e 87 da 613, 47 a mais do que era ofertado antes da separação.

A unificação aconteceu durante a pandemia de Covid-19, que causou redução de passageiros. O desmembramento aconteceu em razão da retomada gradativa da demanda de usuários, medida que está prevista no programa Mais Transporte.

Mudança de rota

A linha B09 – Aeroporto/Indústrias/Iguatemi, também será alterada. Depois de partir do Terminal Urbano Aeroporto/Trensurb, o veículo seguirá pela Avenida Severo Dullius, realiza o caminho pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho até a avenida das Indústrias e rua Lenea Gaelzer. De lá, retorna à Severo Dullius e segue na nova rota, realizando o retorno da rótula e voltando para Dona Alzira, no trajeto antigo.

Para retornar ao terminal do aeroporto, a B09 seguirá até a Rua Outro Preto, percorrendo um trajedo diferente pela Avenida Assis Chaateaubriand, rua José Maurício, rua Dr. Alberto Albertini, rua Beberibe, rua Joaquim Silveira e rua Sérgio J. Dieterich. A B09 também passará pela Severo Dullius para chegar ao destino final.

Sem cobrador

Uma resolução publicada no Diário Oficial de Porto Alegre também autoriza a operação da linha B02 sem cobrador a partir desta segunda-feira, 4. A medida vale durante os dias úteis. Em relação ao percentual de profissionais, segundo a SMMU, a retirada totaliza 51% do quadro de cobradores. Para embarcar, os usuários poderão emitir gratuitamente o cartão TRI, proporcionando agilidade no embarque.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte